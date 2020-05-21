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Премьер-лига одобрила продажу «Ньюкасла» инвестору из Саудовской Аравии

04:23
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Арабский телеканал Al Ekhbariya показал сюжет, в котором говориться, что премьер-лига одобрила продажу «Ньюкасла» консорциуму из Саудовской Аравии. Сумма сделки оценивается в 300 миллионов фунтов стерлингов. Наследный принц Мухаммед бен Салман, возглавляющий консорциум, хочет вывести «сорок» в лидеры чемпионата Англии.

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