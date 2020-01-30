Появилось видео атаки на дом вице-президента «МЮ»
09:37
В сети появилось видео атаки на дом вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда. Пользователь выложил ролик в сториз Instagram, подписав «Эд Вудворд должен умереть».
Ранее стало известно, что атакующие скандировали «ты умрешь», один из них бросил файер. Именно этот бросок попал на видео.
Сам Вудворд, его жена и двое маленьких детей не были дома в момент нападения.
Вудворд был назначен вице-президентом «МЮ» в 2012 году. Фанаты ранее неоднократно высказывали недовольство его работой, в последних играх они вновь скандировали кричалки, призывающие Вудворда уйти из клуба.
Just seen a video surface of United fans allegedly firing Flares at Ed Woodward's House, Thoughts? pic.twitter.com/sjXTRqOSPy— Madman Mason (@MadmanMason3) January 28, 2020
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