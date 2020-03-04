Полузащитником «Арсенала» Мэйтланд-Найлсом заинтересовались «Интер» и «Милан»

Полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлс вошел в сферу интересов «Интера» и «Милана», сообщает Goal.com.

По информации источника, оба клуба пристально следят за положением 22-летнего англичанина, который перестал появляться на поле в составе своей команды в последние полтора месяца. Сообщается, что у игрока конфликт с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой.

В сезоне-2019/20 на счету Мэйтланд-Найлса 1 гол и 2 результативных передачи в 23 матчах за «Арсенал». В последний раз англичанин выходил в стартовом составе «канониров» в матче 23-го тура против «Шеффилда» (1:1) и провел на поле 90 минут. С тех пор игрока лишь дважды выпускали на поле в матчах Кубка Англии против «Борнмута» (2:1) и «Портсмута» (2:0). В обеих встречах Мэйтланд-Найлс выходил на замену на последней минуте. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.