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Полиция задержала подозреваемого в ограблении дома Махреза

07:22
Рияд Махрез. Фото Reuters
Рияд Махрез. Фото Reuters
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Полицейские арестовали человека, который подозревается в ограблении дома полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Махреза, сообщает Manchester Evening News.

28-летний мужчина был задержан по подозрению в заговоре с целью совершения кражи со взломом и освобожден под подписку.

Ранее сообщалось, что из дома Махреза были похищены несколько часов на общую стоимость 305 тысяч фунтов и редкие футболки, оцениваемые в 150 тысяч. Преступники также унесли более 50 тысяч фунтов наличными.

Отмечалось, что грабители проникли в дом, используя брелок, который имел общий доступ ко всему зданию.

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