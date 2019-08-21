Полиция поможет «Манчестер Юнайтед» выявить людей, оскорблявших Погба из-за цвета кожи

Полиция поможет «Манчестер Юнайтед» поймать троллей в Twitter, которые позволили себе расистские оскорбления после матча 2-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (1:1) в отношении Поля Погба, сообщает The Times. Француз не реализовал пенальти в этой игре. Полиция Манчестера поможет клубу выявить тех, на кого клуб наложит пожизненные запреты на посещение матчей.

Рэшфорд просит Twitter принять меры в связи с расистскими оскорблениями Погба //

Магуайр предложил регистрировать по документам новых пользователей соцсетей. Все из-за расистских оскорблений Погба //

«Манчестер Юнайтед» выразил недовольство расовой дискриминацией Погба после незабитого пенальти