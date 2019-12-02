Пол Скоулз: «Сульшер должен показать прогресс в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался по поводу работы главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

— Если Сульшер собирается строить команду, ему нужно получать результаты по ходу чемпионата, — цитирует Скоулза Sky Sports. — Нельзя терять очки каждую игру и финишировать десятым в лиге. Он должен показать прогресс в своей команде.

Фанаты должен почувствовать какой-то энтузиазм, что они увидят команду, которая собирается бросить вызов стать чемпионом через год или два. Мы не видели этого ни минуту.

Но с 3-4 трансферными окнами — кто знает. Надеюсь, Уле сможет все перевернуть.