Поль Погба: «Я не хочу чемпионства «Ливерпуля», но он заслужил свое лидерство»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба признал, что «Ливерпуль» в нынешнем сезоне значительно превосходит всех в Англии. По его словам, чемпионский титул «красных» будет заслуженным.

— «Ливерпуль» далеко впереди всех, — цитирует ESPN Погба. — Он не проиграл ни разу в этом сезоне в лиге. Как игрок «МЮ» с учетом соперничества между нами, конечно, я не хочу чемпионства «Ливерпуля». Но как любитель футбола и игрок, который уважает соперника, я должен признать, что они заслуживают того места, которое занимают.