Поль Погба: "Сульшер знает как выигрывать трофеи"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба остался доволен победой над "Челси" (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии. Француз в этой встрече отметился голом и голевой передачей.

– Это была прекрасная победа, все сыграли отлично, – цитирует ВВС Погба. – Я лично смог улучшить свою игру, потому что мне помогает вся команда. Я выкладываюсь ради нее, забиваю, отдаю голевые пасы благодаря партнерам. Нам нравится играть вместе.

Мы – "Манчестер Юнайтед". Наша команда обязана выигрывать трофеи. Поэтому руководство пригласило Сульшера – он знает, как это делать.