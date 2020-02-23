Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс рассказал о ситуации с успешными игроками клуба. По его мнению, есть вероятность, что их выкупят другие топ-клубы, преимущественно «Реал» или «Барселона».

— То, что делает «Ливерпуль», впечатляет, но великие команды выигрывают каждый год, — приводит слова Инса Liverpool Echo. — У них большие шансы достичь этого, но мы поговорим об этом спустя несколько лет. Сейчас вопрос в том, как им стать сильнее в будущем. Это сложно, потому что у них несколько хороших молодых игроков, которые станут лучше, однако в футболе все меняется. Мы видели это на примере Филиппе Коутинью: вдруг приходит «Барселона», и ты уже покидаешь команду.

Самое важное — сохранить лучших игроков в «Ливерпуле». Захочет ли кто-нибудь подписать Виргила ван Дейка? Когда «Барселона» или «Реал» стучат в твою дверь, сложно ответить отказом. Можно стать жертвой собственного успеха. Когда ты делаешь что-то замечательно, как «Ливерпуль», это привлекает внимание других топ-клубов вроде «Барсы» или «Реала». И им сложно отказать.

Взгляните на Криштиану Роналду. Когда ты доходишь до уровня победителя чемпионата и Лиги чемпионов, готов ли ты делать это снова или ты захочешь побороться за другие трофеи в других странах? Вот с чем предстоит столкнуться Клоппу. Ему нужно будет все оценить и строить свою команду исходя из этого.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 76 очков в 26 матчах. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» с 57 баллами.