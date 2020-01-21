Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино в следующем сезоне может возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает на своем сайте журналист Альфредо Педулла. Аргентинский специалист уже контактировал с руководством манкунианцев.

Покеттино хотел бы получить контроль над трансферами. Переговоры с ним еще не проводились. Другая кандидатура — Массимилиано Аллегри, который по окончании прошлого сезона ушел из «Ювентуса».

«Манчестер Юнайтед» под руководством Уле Гуннара Сульшера после 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет пять очков.