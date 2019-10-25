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Покеттино согласен со словами Роя Кина, что Кейн мог бы усилить «МЮ»

25 октября 2019, 21:48

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал слова экс-капитана «Манчестер Юнайтед» Роя Кина о лидере атак лондонцев Харри Кейне. Ранее Кин заявил, что Кейн мог бы усилить «МЮ».

— Я очень уважаю Кина и любил его как футболиста, — цитирует Daily Mail Покеттино. — Он тот тип игрока, которого все хотели бы видеть у себя за спиной. Или перед собой, если ты защитник, как я. Он очень категоричен в высказыванием. Ему нравятся хорошие игроки, и Харри Кейн- один из них. Мы полностью согласны, что Харри заслуживает всего.

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