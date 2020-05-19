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Покеттино получил возможность возглавить новый клуб

19 мая 2020, 14:16
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Аргентинский специалист Маурисио Покеттино с 18 мая получил право возглавить другой клуб, сообщает Daily Telegraph.

По сведениям источника, «Тоттенхэм», который уволил Покеттино в ноябре 2019 года, продолжал платить аргентинцу зарплату и отправил его в отпуск, в котором он не мог возглавить другой клуб.

Однако с 18 мая, на следующий день после первоначальной даты окончания сезона АПЛ, соглашение Покеттино с лондонцами закончилось, и он может возглавить новый клуб.

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