Покеттино получил возможность возглавить новый клуб

Аргентинский специалист Маурисио Покеттино с 18 мая получил право возглавить другой клуб, сообщает Daily Telegraph.

По сведениям источника, «Тоттенхэм», который уволил Покеттино в ноябре 2019 года, продолжал платить аргентинцу зарплату и отправил его в отпуск, в котором он не мог возглавить другой клуб.

Однако с 18 мая, на следующий день после первоначальной даты окончания сезона АПЛ, соглашение Покеттино с лондонцами закончилось, и он может возглавить новый клуб.