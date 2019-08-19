Покеттино недоволен сроками трансферного окна в Англии. Вероятно, из-за Эриксена

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что руководство английской премьер-лиги допустило ошибку, перенеся сроки летнего трансферного окна. В этом сезоне окно в Англии закрылось перед первым туром чемпионата, в начале августа. В большинстве европейских чемпионатов окно закрывается в конце августа или начале сентября.

— Соглашения не было, но на тот момент все подумали, что так будет лучше, — цитирует Sky Sports Покеттино. — Но думаю, Дэниэл Леви и многие другие сейчас понимают, что это была серьезная ошибка. Надеюсь, в следующем сезоне проблема будет решена.

Нам нужно использовать ту же схему, что и в остальной Европе, если мы хотим конкурировать в еврокубках. Участники Лиги чемпионов могут нам содать проблему, и конечно, я не очень рад, что за оставшиеся три недели клубы из Европы могут ослабить твою команду.

В оставшиеся до сентября дни «Реал» может купить у «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, если не удастся подписать Поля Погба у «Манчестер Юнайтед». Если это произойдет, лондонцы лишатся лидера и не смогут подписать ему замену до зимы. Трансферное окно в Испании закрывается 2 сентября.