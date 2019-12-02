Покеттино готов вернуться к работе в Европе

Маурисио Покеттино дал понять, что готов вернуться к работе в Европе. Аргентинец в ноябре был отправлен в отставку с поста главного тренера «Тоттенхэма», после чего уехал отдохнуть на родину.

— Для меня сейчас есть много привлекательных проектов, — цитирует Fox Sports Покеттино. — Сейчас для меня важно очистить голову после пяти с половиной невероятных сезонов с «Тоттенхэмом». Моя цель — найти возможность восстановиться и вернуть мотивацию.

Я намерен вернуться в Европу. Мне сложно представить себя в Аргентине. Но ради семьи я бы мог согласиться работать и здесь.

Мне нужно быть спокойным в течение нескольких дней и посмотреть, что произойдет. У меня было не так много времени, чтобы переварить то, что произошло.

Мое первое решение было вернуться в Аргентину, увидеть семью и друзей. Лучшее решение — приехать в Аргентину и отключиться на десять дней. Но я рассчитываю вернуться в Европу, чтобы принять решение о будущем. В моем возрасте не нужно много времени, чтобы восстановиться. Я открыт для новых проектов.