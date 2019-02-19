Поиски тела пилота Салы возобновятся на следующей неделе

Поиски тела Дэвида Ибботсона, пилотировавшего разбившийся самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту, возобновятся на следующей неделе, сообщает ВВС.

Отмечается, что семья Ибботсона собрала более 275 тысяч фунтов пожертвований на продолжение поисков тела пилота. В настоящее время его родные ожидают объявления даты возобновления поисковой операции.

Напомним, Сала перешел в "Кардифф" из "Нанта" в январское трансферное окно. 21 января он вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до запланированной посадки воздушное судно пропало с экранов радаров. 4 февраля обломки самолета были обнаружены на дне океана у острова Гернси.

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