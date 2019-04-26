Скончался лучший друг погибшего нападающего Эмилиано Салы Себастьян Рабеллино, сообщает The Sun. 24-летний мужчина неделю назад попал в смертельную автокатастрофу в городе Карлос Салас (Аргентина).

​Рабеллино выступал за местный клуб "Сан-Мартин-де-Прогресо". Ранее появилась информация, что отец Салы Орасио скончался от сердечного приступа. Мужчина умер в своем доме в городе Прогресо.

В январе Эмилиано Сала подписал контракт с "Кардиффом", после чего футболист отправился попрощаться с партнерами по "Нанту". Обратно аргентинец летел на легкомоторном самолете, который разбился над Ла-Маншем. Тело футболиста было найдено 4 февраля на глубине 63 метров.

Отец Салы умер спустя три месяца после гибели сына