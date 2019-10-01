Погба усугубил травму голеностопа в игре с «Арсеналом» и может пропустить матч с АЗ
1 октября 2019, 19:46
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба усугубил повреждение голеностопа в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:1). Он может пропустить игру группового этапа Лиги Европы против АЗ, сообщает ESPN.
Участие нападающего Маркуса Рэшфорда в этой встрече также под вопросом.
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