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Погба усугубил травму голеностопа в игре с «Арсеналом» и может пропустить матч с АЗ

1 октября 2019, 19:46
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба усугубил повреждение голеностопа в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:1). Он может пропустить игру группового этапа Лиги Европы против АЗ, сообщает ESPN.

Участие нападающего Маркуса Рэшфорда в этой встрече также под вопросом.

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