Погба признался, что готов покинуть "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в интервью The Guardian рассказал о том, что готов к новому вызову в своей карьере. 26-летний француз считает, что замечательно провел время в "МЮ".

Ранее сообщалось, что "Ювентус" и "Реал" интересуются Погба.

– Сейчас в прессе много слухов, – приводит слова Погба The Guardian. – Я считаю, что сильно преуспел за эти три года в "МЮ". Конечно, были хорошие и плохие моменты, как и у всех футболистов. После прошедшего сезона, который был моим лучшим в Англии, учитывая все то, что случилось... Думаю, что настало время для нового вызова – попробовать свои силы где-то еще.

26-летний Поль Погба в прошедшем сезоне провел 47 матчей за "Манчестер Юнайтед", забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт истекает летом 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.

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