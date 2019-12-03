Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приступил к тренировкам. Футболист восстановился после травмы и начал заниматься с командой, но пока не готов выходить на поле в официальных матчах, сообщает BBC.

В ближайшей игре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом». Матч состоится 4 декабря.

В нынешнем сезоне Погба провел 5 матчей в АПЛ и отдал две результативные передачи.

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