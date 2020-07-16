Погба подпишет с «МЮ» новый контракт на 5 лет

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продлит контракт с клубом, сообщает The Sun.

По информации источника, 27-летний француз подпишет соглашение с «красными дьяволами» на 5 лет. Сообщается, что футболист больше не хочет покидать «МЮ» и доволен положением в команде.

В сезоне-2019/20 Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей, на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. Француз пропустил большую часть сезона из-за проблем с лодыжкой.