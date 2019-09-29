Погба не явился на командный ужин «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не явился на командный ужин, сообщает The Sun. Известно, что тимбилдинг организовал вратарь Давид Де Хеа.

О причинах отсутствия француза не сообщается. Ранее сообщалось, что игрок в зимнее трансферное окно желает уйти из команды. Погба готов продлить контракт с клубом, но только на улучшенных условиях, по которым хочет получать 600 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В летнее трансферное окно 26-летнего Погба пытался приобрести «Реал». Манкунианцы были готовы расстаться с французом за 165 миллионов евро, но мадридцы не пошли на такие траты.

На данный момент «МЮ» в чемпионате Англии занимает 11 место с 8 очками. Погба провел 4 матча, в которых отметился двумя результативными передачами.