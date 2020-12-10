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Погба намерен уйти из «Манчестер Юнайтед» в январе

10 декабря 2020, 09:58
Поль Погба. Фото AFP
Поль Погба. Фото AFP
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Полузащитник Поль Погба намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 27-летний француз уже сообщил главному тренеру «красных дьяволов» Уле Гуннару Сульшеру о своем желании сменить клуб. Сообщается, что разговор футболиста и тренера состоялся после матча 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Лейпцига» (2:3).

В сезоне-2020/21 Погба провел 14 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что француз может вернуться в «Ювентус», откуда перешел в «МЮ» летом 2016 года.

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