Погба намерен уйти из «Манчестер Юнайтед» в январе
Полузащитник Поль Погба намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе, сообщает Daily Mail.
По информации источника, 27-летний француз уже сообщил главному тренеру «красных дьяволов» Уле Гуннару Сульшеру о своем желании сменить клуб. Сообщается, что разговор футболиста и тренера состоялся после матча 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Лейпцига» (2:3).
В сезоне-2020/21 Погба провел 14 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что француз может вернуться в «Ювентус», откуда перешел в «МЮ» летом 2016 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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