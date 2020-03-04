Погба может сыграть с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба на этой неделе вернется к тренировкам в общей группе, сообщает L'Equipe. Игрок получил разрешение от врачей клуба.

26-летний француз сможет попасть в заявку на матч 29-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити», который состоится 8 марта.

В сезоне-2019/20 Погба провел 7 матчей в АПЛ, в которых сделал две голевые передачи. Большую часть сезона француз пытался избавиться от проблем с голеностопом, а в январе перенес операцию.