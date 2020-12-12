Погба готов отказаться от услуг Райолы, если не покинет «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет сменить клуб в ближайшее время. Как сообщает Bild, 27-летний француз готов расстаться с агентом Мино Райолой, если тот не найдет ему новую команду.
В сезоне-2020/21 Погба провел 14 матчей в составе «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 72 миллиона фунтов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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