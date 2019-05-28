Почему "Бавария" успешно выступает в чемпионате Германии? Отвечает Фергюсон

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон полагает, что успехи "Баварии" в чемпионате Германии связаны с правильной работой руководства клуба, информирует официальный сайт "красных дьяволов".

"Бавария" под руководством главного тренера Нико Ковача выиграла чемпионат и Кубок Германии по итогам сезона-2018/19.

– Посмотрите на "Баварию". Это отличная команда. Клуб, которым правильно управляют. Клубом руководят бывшие футболисты, Ули Хенесс и Карл-Хайнц Румменигге, они делают это правильно, и поэтому "Бавария" постоянно побеждает в бундеслиге, – приводит слова Фергюсона пресс-служба "МЮ".

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