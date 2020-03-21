Питер Крауч: «В матче с «Интером» Бэйл разорвал Майкона. Тогда мы увидели рождение новой мировой звезды»

Экс-нападающий «Тоттенхэма» Питер Крауч назвал игрока, который его больше всех впечатлил во время карьеры. По его словам, Гарет Бэйл невероятно сыграл в матче с «Интером», чем поразил англичанина.

— Когда я был в «Саутгемптоне», в их академии шумели двое парней — Тео Уолкотт и Гарет Бэйл, — цитирует Daily Mail Крауча. — Все слышали всевозможные положительные отзывы о них, и я знал, что «Ливерпуль» проявлят интерес к подписанию Бэйла летом 2007 года.

Наши пути не пересекались еще пару лет, пока мы встретились в «Тоттенхэме». У молодого парня, которого я видел, изначально были некоторые проблемы с доверием, и ему не нравилось играть слева. Появились слухи, что он собирался перейти в «Ноттингем Форест» за 2 миллиона фунтов стерлингов.

Однако, затем он начал подниматься на ноги, стал быстрее, сильнее. Его уверенность начала расти, и постепенно все те особенные вещи, о которых нам рассказывали, когда он был ребенком, начали сбываться. Вечер, который впечатлил меня, тот, когда он оформил хет-трик на «Сан-Сиро». Майкон, правый защитника «Интера», тогда выглядел так, как будто был травмирован тем, как Гарет безостановочно бегал за ним. Он разорвал его в клочья, и это было доказательство того, что среди нас новая мировая звезда.