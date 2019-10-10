Пике хотел купить английский клуб «Ноттс Каунти»
10 октября 2019, 19:10
Защитник «Барселоны» Жерар Пике мог купить клуб пятого английского дивизиона «Ноттс Каунти» этим летом. Компания Kosmos Global Holding, принадлежащая испанцу, вела переговоры с бывшим владельцем клуба Аланом Харди, сообщает Sky Sports.
Однако Харди в конце июля продал клуб датским бизнесменам.
Напомним, что Пике является владельцем клуба «Андорра», который выступает в третьем испанском дивизионе. При этом футболист все еще намерен купить еще одну команду.
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