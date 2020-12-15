38-летний Чех снова сыграл за «Челси»

Вратарь Петер Чех сыграл за резервную команду «Челси» в матче против «Тоттенхэма» (3:2). Чех завершил карьеру вратаря после сезона-2018/19. В октябре «Челси» включил 38-летнего чешского голкипера в заявку для участия в чемпионате Англии.

«Первые минут 20 я искал привычные для меня движения. Постепенно приспособился к темпу игру и в целом чувствовал себя нормально, — цитирует Чеха Sport Invest. — Последние месяца я много работал. Однако полтора года я не играл, поэтому немного нервничал перед матчем. С помощью матча я смог вернуться в прежнее состояние, что было необходимо, если я вдруг буду нужен в премьер-лиге».