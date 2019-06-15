Первое фото Зинченко с новой девушкой

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко опубликовал первое совместное фото с журналисткой Владой Щегловой, которую он поцеловал после разгромной победы в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 над Сербией (5:0).
Позже Зинченко подтвердил, что состоит в отношениях с девушкой.
В прошедшем сезоне на счету 22-летнего украинца 29 матчей, в которых он забил один гол и сделал пять результативных передач.
Зинченко поцеловал корреспондентку после победы над Сербией
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