Педро рассказал о деятельности своего фонда по борьбе с коронавирусом

Форвард «Челси» Педро Родригес рассказал, как его благотворительный фонд помогает бороться с последствиями коронавируса в Испании.

«Мы много сотрудничаем с больницами, не только на Канарских островах, но и в Мадриде, Барселоне, в других частях Испании, — цитирует Педро официальный сайт клуба. — Мы запустили отличные проекты, в том числе поставку защитных экранов для медсестер, докторов, охранников, полицейских. Мы стараемся раздать максимальное количество защитных масок всем профессионалам, и не только на Канарах, но и в других районах, где было зафиксировано наибольшее количество случаев, например, в Мадриде и Каталонии.

Мы стараемся помочь многим, поставляя еду работникам здравоохранения. Учитывая, что они трудятся сверхурочно, им иногда не удается даже перекусить, так что мы доставляем еду сотрудникам больниц в разных районах. Это только первые шаги, но мы открыты для сотрудничества и готовы делать многое другое.

Я постараюсь охватить максимальное число людей, и мы хотим еще раз сказать спасибо всем, кто противостоит опасности день за днем, кто сражается с вирусом, ежедневно спасает тех, кто заразился. Мы еще раз хотим поблагодарить их за их упорный ежедневный труд".

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте