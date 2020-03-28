Педро пока не знает, останется ли он в «Челси»

Форвард «Челси» Педро Родригес заявил, что еще не знает, останется ли в команде. Он назвал преждевременной информацию о своем уходе. Его контракт истекает в конце нынешнего сезона.

«Как многие знают, в мае у меня истекает контракт с клубом, — цитирует Педро официальный сайт клуба. — Но я еще не разговаривал с руководством по поводу того, будет он продлен или нет, и буду ли я выступать за клуб дальше.

Я видел огромное количество сообщений от болельщиков «Челси», которые прощались со мной, благодарили меня за то, что я сделал, пока представлял «синих», и я это очень ценю, но я бы хотел сказать всем болельщикам, что, хотя мой нынешний контракт истекает, мне еще предстоит обсудить ситуацию с руководством клуба.

Я не знаю, буду ли я продолжать играть тут или нет. Этот разговор у нас впереди. Но я не договаривался ни с одним другим клубом. Я игрок «Челси». У меня контракт. Я хотел бы здесь остаться, но, конечно, я не могу знать, что будет дальше. Мне еще предстоит поговорить с руководством, а дальше будет видно".

32-летний испанец в текущем сезоне провел 18 матчей за «Челси» и забил два мяча при трех голевых передачах.