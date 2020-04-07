Защитник Сократис Папастатопулос может покинуть «Арсенал» по окончании нынешнего сезона. 31-летний грек рассматривает варианты с переходом в другой клуб, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2021 года. Однако тренерский штаб не очень доволен его игрой и планирует искать укрепление на позицию центрального защитника.

В нынешнем сезоне Папастатопулос провел 27 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.