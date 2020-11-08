Оуэн оценил пенальти «паненкой» на 98-й минуте матча «Вест Хэм» — «Фулхэм»
8 ноября 2020, 06:30
Экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн считает, что нападающий «Фулхэма» Адемола Лукман не должен был исполнять пенальти в стиле Антонина Паненки в концовке матча 8-го труа чемпионата Англии против «Вест Хэма» (0:1). На 98-й минуте «дачники» могли сравнять счет, но англичанин не реализовал одиннадцатиметровый.
«Потрясающе, совершенно потрясающе. Оглядываясь назад, это легко сделать, но на 98-й минуте при счете 0:1 такое просто невозможно», — написал Оуэн в Twitter.