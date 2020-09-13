Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард признался, что не хочет, чтобы полузащитник Н'Голо Канте покинул команду. Ранее сообщалось об интересе «Интера» к французу.

— Канте — невероятный игрок, невероятный игрок, — цитирует BBC Лэмпарда. — Определенно не хочу его терять, нет. Он играет ключевую роль в той игре, что я пытаюсь поставить.

В сезоне-2019/20 Канте сыграл в 28 матчах во всех турнирах и забил 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 80 миллионов евро.