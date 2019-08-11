"Он показал только 30-40 процентов от своего потенциала". Покеттино - о дебюте Ндомбеле за "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино положительно оценил дебют полузащитника Танги Ндомбеле в матче с "Астон Виллой" (3:1). Хавбек забил первый гол своей команды на 73 минуте встречи.

- У Ндомбеле получилось просто фантастическое выступление, - цитирует Sky Sports Покеттино. - Но, честно говоря, он показал только 30 или 40 процентов своего потенциала.

Он забил в своей первой игре. Я рад за него, потому что Танги - игрок, который приехал в команду из другой страны, а это всегда трудная адаптация. Этот гол должен помочь ему почувствовать себя счастливым в своей новой команде.

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