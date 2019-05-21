Оливье Жиру продлил контракт с "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру продлил контракт с командой до конца сезона-2019/20, информирует официальный сайт "синих". Предыдущее соглашение 32-летнего француза с клубом истекало летом 2019-го.

– Очень рад подписать новый контракт. Я действительно хотел остаться еще как минимум на один год. Чувствую себя частью команды, семьи с самого начала своего пребывания здесь. Надеюсь, мы выиграем еще много трофеев! – приводит слова Жиру пресс-служба "Челси".

В сезоне-2018/19 фовард провел 44 матча за "Челси", забил 12 голов и отдал 8 голевых передач.

Жиру перешел в "Челси" в январе 2018-го из "Арсенала" за 17 миллионов евро.

Allez les Bleus! 🔵@_OlivierGiroud_ has signed a contract extension with the Blues! ✍️ – Chelsea FC (@ChelseaFC) 21 мая 2019 г.

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