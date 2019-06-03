Okko: стоимость месячной подписки на АПЛ составит 549 рублей. Сутки – 199

Стали известны цены подписок на АПЛ видеосервиса Okko, информирует официальный Твиттер онлайн-кинотеатра. Спортивный раздел сайта начнет работать с 1 августа.

Годовая подписка на чемпионат Англии будет стоить 2990 рублей. Всего предлагается три варианта подписки: на весь сезон (2990 рублей до 31 июля, затем – 3990 рублей), на месяц (от 399 рублей) и на сутки (199 рублей).

Отметим, что Rambler Group приобрел права на показ чемпионата Англии в России весной 2019-го. Ранее трансляции матчей АПЛ показывал "Матч ТВ".

Годовую подписку на игры Английской Премьер-лиги можно приобрести за 2990 ₽. Всего предлагается три варианта подписки: на весь сезон (2990 ₽ до 31 июля, затем — 3990 ₽), на месяц (от 399 ₽) и на сутки (199 ₽).



Оформите подписку по специальной цене: https://t.co/0ViSDSt4gO pic.twitter.com/ovEDYdKQ5i — Okko Спорт (@OkkoSport) 3 июня 2019 г.

Все о чемпионате Англии – здесь