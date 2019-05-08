Окадзаки и Симпсон покинут "Лестер" по окончании сезона

Нападающий Синдзи Оказаки и защитник Дэнни Симпсон уйдут из "Лестера" в конце текущего сезона, информирует официальный сайт "лис". Контракты футболистов истекают в конце июня 2019-го. В сезоне-2015/16 оба игрока стали чемпионами Англии.

Окадзаки перешел в "Лестер" в 2015-м из "Майнца". Всего провел 136 матчей, забил 19 голов и отдал 8 голевых передач.

Симпсон выступает за "лис" с 2014-го. 32-летний защитник с этого момента принял участие в 132 встречах и отметился тремя результативными передачами.