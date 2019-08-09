Огненный перфоманс "Ливерпуля" в стиле СССР. Видео

Официальный Twitter "Ливерпуля" опубликовал видео с перфомансом болельщиков мерсисайдского клуба на матче 1-го тура чемпионата Англии с "Норвичем".
Фанаты "Ливерпуля" развернули гигантский флаг красного цвета со звездой в левом углу и главными тренерами: Юргеном Клоппом, Рафаэлем Бенитесом и другими. Полотно очень похоже на государственный флаг СССР.
"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Норвич".
BOSS 👊🔴 pic.twitter.com/KZrnxkXAuE— Liverpool FC (@LFC) August 9, 2019
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