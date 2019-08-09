Огненный перфоманс "Ливерпуля" в стиле СССР. Видео

Официальный Twitter "Ливерпуля" опубликовал видео с перфомансом болельщиков мерсисайдского клуба на матче 1-го тура чемпионата Англии с "Норвичем".

Фанаты "Ливерпуля" развернули гигантский флаг красного цвета со звездой в левом углу и главными тренерами: Юргеном Клоппом, Рафаэлем Бенитесом и другими. Полотно очень похоже на государственный флаг СССР.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Норвич".

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