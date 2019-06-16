Одним из цветов мяча АПЛ станет розовый. Фанаты негодуют

Представлен дизайн официального мяча АПЛ в сезоне 2019/2020.
На фотографии, размещенной в Твиттере SkySport, видно, что одним из цветов мяча будет розовый. Болельщики в большинстве своем раскритиковали его внешний облик и завалили комментарии недоумевающими гифками.
Действующим чемпионом АПЛ является "Манчестер Сити". Первый матч 1-го тура будущего сезона пройдет 9 августа – "Ливерпуль" на своем поле будет принимать "Норвич".
Here's a look at the @premierleague ball for the 2019/20 season...🧐⚽– Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 16, 2019
Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/I2cwtmGFiP
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