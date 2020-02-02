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Одион Игало: «С детства следил за «Манчестер Юнайтед»

2 февраля 2020, 17:04
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало поделился впечатлениями от перехода в английский клуб. Форвард до конца сезона арендован у «Шанхай Шэньхуа».

— Осуществилась моя мечта, потому что я с детства следил за «Манчестер Юнайтед» и мечтал оказаться здесь, — приводит слова Игало Sky Sports News. — Сейчас это реальность. Я не могу сказать больше, пока не начну играть.

Это прекрасная возможность для меня, и я благодарен Богу, моему агенту и тренеру, который дал мне эту возможность быть здесь.

Я проделал очень длинный путь из Шанхая в Манчестер. Сегодня я просто отдохну, а завтра мы начнем работать.

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