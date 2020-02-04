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Одион Игало будет выступать за «МЮ» под номером «25»

14:10
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Нападающий Одион Игало будет выступать за «Манчестер Юнайтед» под номером «25», сообщает официальный сайт клуба. Ранее под этим номером выступал полузащитник Антонио Валенсия, который провел в составе «Юнайтед» 10 сезонов.

30-летний нигериец перешел в «МЮ» на правах аренды до конца сезона-2019/20 из «Шанхай Шеньхуа». Он сможет дебютировать за «красных дьяволов» 17 февраля, в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Челси».

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