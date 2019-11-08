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Один из нападавших на Езила и Колашинаца осужден на 10 лет

8 ноября 2019, 20:25
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Один из нападавших на игроков «Арсенала» Месута Езила и Сеада Колашинаца осужден на 10 лет. Суд вынес такое решение относительно 30-летнего Эшли Смита, сообщает Mirror.

26 июля 2019 года двое мужчин, вооружившись ножами, окружили автомобиль Езила и заставили его выйти из машины. Немецкий хавбек побежал в соседнее кафе за помощью, но в этот момент отпор грабителям дал Колашинац, который ехал с ним. Босниец атаковал бандитов, и те скрылись. В итоге злоумышленники были найдены полицией.

Подельник Эшли Смита, 26-летний Джордан Смит, пока ожидает приговора суда.

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