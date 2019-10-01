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Обамеянг — первый игрок «Арсенала» за 22 года, забивший в стартовых 7 турах 7 голов

1 октября 2019, 00:30
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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Англии — 1:1. В составе «канониров» отличился Пьер-Эмерик Обамеянг. Он забил 7 голов в стартовых 7 турах.

Последний раз подобный старт удавался Деннису Бергкампу в сезоне-1997/98. Тогда в 28 матчах он забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

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