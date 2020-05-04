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Обамеянг, Мхитарян и еще 4 футболиста могут уйти из «Арсенала» летом

4 мая 2020, 13:49

«Арсенал» в ближайшее время могут покинуть 6 футболистов, сообщает Bleacher Report.

Источник не называет имена игроков, однако ранее сообщалось, что под вопросом находится будущее в команде защитников Сократиса Папастатопулоса и Шкодрана Мустафи, полузащитника Генриха Мхитаряна и форварда Пьера-Эмерика Обамеянга. По информации источника, деньги, которые «Арсенал» выручит с продажи игроков, клуб собирается потратить на усиление состава, а именно — на приобретение полузащитника «Атлетико» Томаса Партея.

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