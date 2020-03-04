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«Ньюкасл» вышел в 1/4 финала Кубка Англии

00:57

«Ньюкасл» обыграл «Вест Бромвич» в матче 1/8 финала Кубка Англии (3:2).

Кубок Англии

1/8 финала

«Вест Бромвич Альбион» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:3 (0:2)

Голы: Альмирон, 33 (0:1). Альмирон, 45+1 (0:2). Лазаро, 47 (0:3). Филлипс, 74 (1:3). Зохоре, 90+3 (2:3).

«Вест Бромвич Альбион»: Бонд, Гиббс, Бартли, Ферлонг, О`Ши, Бэрри (Кровинович, 57), Брант (Таллок, 86), Эдвардс, Харпер, Филлипс, Остин (Зохоре, 67).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Роуз, Шер, Манкильо, Ласкеллес, Лазаро (Лежен, 90+1), Бенталеб, Альмирон (Шелви, 71), Лонгстафф, Сен-Максимен (Гэйл, 80), Жоэлинтон.

Предупреждения: Роуз, 43. Бенталеб, 63. Дарлоу, 78.

Судья: Тэйлор.

3 марта. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».

Вест Бромвич Альбион — Ньюкасл Юнайтед

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