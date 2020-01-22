«Ньюкасл» вырвал ничью у «Эвертона», забив 2 гола после 90-й минуты

«Эвертон» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 24-го тура чемпионата Англии (2:2). Гости смогли уйти от поражения, забив два гола на 94-й и 95-й минутах. Дублем отметился защитник Флориан Лежен, вышедший на замену на 70-й минуте.

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24-й тур

«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:2 (1:0)

Голы: М-з.Кин, 30 (1:0). Калверт-Льюин, 54 (2:0). Лежен, 90+4 (2:1). Лежен, 90+5 (2:2).

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Сидибе, Мина, Холгейт, Шнейдерлен, Делф, Уолкотт (Ньясс, 89), Бернард (Дэйвис, 83), М-з.Кин (Коулман, 71), Калверт-Льюин.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк (Лежен, 70), Фернандес, Ласкеллес, Ритчи, Хэйден, Альмирон, Ш.Лонгстафф, М.Лонгстафф, Атсу (Крафт, 63), Жоэлинтон (Шер, 78).

Предупреждения: Кларк, 62. Калверт-Льюин, 68.

Судья: Хупер.

21 января. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».