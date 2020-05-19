«Ньюкасл» вернулся к тренировкам на клубной базе, сообщает пресс-служба «сорок».

В сообщении говорится, что футболисты команды будут тренироваться в небольших группах и соблюдать все указания правительства, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Кроме того, клуб попросил болельщиков и представителей СМИ не приезжать на клубную базу в целях безопасности.

Today, Newcastle United's players will start returning to the training ground in small groups as they begin their preparations for the proposed resumption of the 2019/20 Premier League campaign.



Steve Bruce has been speaking to NUFC TV.



Watch now: https://t.co/jNO913DAgx #NUFC pic.twitter.com/hw6J1az2Pq — Newcastle United FC (@NUFC) May 19, 2020

В понедельник клубы АПЛ получили разрешение на возобновление тренировок на клубных базах. Ранее в СМИ сообщалось, что чемпионат Англии-2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса, планируется возобновить 13 июня.