"Ньюкасл" намерен арендовать Фила Джоунса у "Манчестер Юнайтед"

"Ньюкасл" заинтересован в переходе защитника "Манчестер Юнайтед" Фила Джоунса. По информации ESPN, его игровое время сократится после прихода Гарри Магуайра. "Сороки" попробуют взять 27-летнего защитника в аренду, если сумеют избавиться от Кирана Кларка.

В прошлом сезоне на счету Джоунса 24 матча, в которых он отметился 1 результативной передачей. Transfermarkt оценивает защитника в 20 миллионов евро.

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