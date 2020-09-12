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«Ньюкасл» на выезде победил «Вест Хэм»

12 сентября 2020, 23:52
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В матче 1-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» принимал «Ньюкасл». Гости победили со счетом 2:0.

В составе победителей отметились Каллум Уилсон и Джефф Хендрик.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

1-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:2 (0:0)

Голы: Уилсон, 56 (0:1). Хендрик, 87 (0:2).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Диоп, Нобл (Ярмоленко, 67), Пабло Форнальс (Алле, 67), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн (Фелипе Андерсон, 89).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Фернандес, Манкильо, Ласкеллес, Льюис, Шелви, Хендрик, Хэйден, Кэрролл (Лонгстафф, 88), Сен-Максимен (Жоэлинтон, 75), Уилсон (Альмирон, 85).

Предупреждения: Хэйден, 13. Фредерикс, 54. Манкильо, 68. Ярмоленко, 70.

Судья: Аттуэлл (Англия).

12 сентября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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